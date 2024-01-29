Сборная Таджикистана вышла в четвертьфинал Кубка Азии по футболу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240350&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 28 января. Сборная Таджикистана обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов в матче ⅛ финала Кубка Азии по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе сборной Таджикистана забитым мячом отметился Вахдат Ханонов (30-я минута), у команды ОАЭ отличился Халифа Аль-Хаммади (90+5). В серии пенальти таджикистанские футболисты оказались сильнее — 5:3.

В ¼ финала команда Таджикистана сыграет с победителем матча между сборными Ирака и Иордании, который пройдет 29 января. Сборная Таджикистана впервые принимает участие в Кубке Азии.

Ранее в матче ⅛ финала сборная Австралии разгромила команду Индонезии со счетом 4:0. В четвертьфинале австралийцы сыграют с победителем матча между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи.