Винисиус и Родриго вошли в состав сборной Бразилии на Кубок Америки
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго вошли в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки 2024 года, который пройдет в США.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго вошли в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки 2024 года, который пройдет в США.
Состав был опубликован на странице Бразильской конфедерации футбола в Instagram*. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар пропустит турнир из-за разрыва крестообразных связок, полученного в октябре 2023 года.
Полностью состав из 23 футболистов выглядит следующим образом:
вратари — Алиссон («Ливерпуль», Англия), Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия);
защитники — Лукас Бералдо, Маркиньос (оба — «ПСЖ», Франция), Эдер Милитао («Реал», Испания), Габриэл Магальяйнс («Арсенал», Англия), Данило («Ювентус», Италия), Иан Коуту («Жирона», Испания), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту», Португалия);
полузащитники — Андреас Перейра («Фулхэм», Англия), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл», Англия), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Жуан Гомес («Вулверхэмптон», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм», Англия);
нападающие — Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал», Испания), Эндрик Фелипе («Палмейрас»), Эванилсон («Порту», Португалия), Габриел Мартинелли («Арсенал», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Савио («Жирона»).
Кубок Америки — 2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре, однако страна отказалась от его проведения. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе соревнований в США.
Сборная Бразилии является девятикратным победителем Кубка Америки.
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