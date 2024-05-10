Винисиус и Родриго вошли в состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Состав был опубликован на странице Бразильской конфедерации футбола в Instagram*. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар пропустит турнир из-за разрыва крестообразных связок, полученного в октябре 2023 года.

Кубок Америки — 2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре, однако страна отказалась от его проведения. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе соревнований в США.