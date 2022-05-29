«Спартак» взял Кубок России! Крутой финал кончился трагедией «Динамо» на последней секунде

«Спартак» в четвёртый раз в своей истории завоевал Кубок России. Паоло Ваноли доказал, что его назначение не было ошибкой, а клуб всё-таки получил трофей к столетию. Мы увидели потрясающий по развязке матч, достойный «Лужников».

На дерби «Спартак» и «Динамо» вышли без основных вратарей — соответственно Селихова и Шунина (капитана команды). Во всех предыдущих стадиях Кубка России у красно-белых играл Максименко, а у бело-голубых — Лещук. Несмотря на то что сегодня на кону был трофей, Паоло Ваноли и Сандро Шварц продолжили доверять тем, с кем добрались до финала. Правильно ли поступили тренеры? Ответ на этот вопрос можно было дать только после матча.

Шварц удивил тактикой! Немецкий тренер фактически отзеркалил схему «Спартака», сделав ставку на схему 5−3−2. Вряд ли он сделал это от желания запутать коллегу Ваноли. «Динамо» в последних матчах очень слабо играло в обороне, и появление третьего центрального защитника должно было решить проблему. Кажется, до этого Шварц выставлял тройку сзади только во встрече с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в декабре 2020-го.

Судя по всему, динамовцы не совсем разобрались, как играть по этой схеме. Хотя в дебюте матча не было какого-то подавляющего преимущества «Спартака». А было от большого желания футболистов много спешки, суеты, борьбы за мяч один в один. Тем не менее красно-белые забирали подборы, а забили первым же ударом. Где тонко, там и рвётся: «Динамо» даже новая схема не спасла от дыры в центре защиты в зоне Бальбуэна и Евгеньева, не закрывших дорогу к воротам Соболеву. Вопросы, конечно, и к трём центрхавам бело-голубых, которые оставили свободным автора голевой передачи Пруцева. Судьи ошибочно зафиксировали офсайд у Соболева — VAR исправил недоразумение.

«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Быстрый гол добавил игре огня. Впрочем, футбол смотрелся на одном дыхании, прежде всего из-за переполненных трибун. «Динамо» с трудом находило пространство, а без мяча почему-то осторожничало. Либо опять же не понимало, как прессинговать. Два форварда Смолов с Тюкавиным включались в отбор против четвёрки спартаковцев (три центральных защитника плюс Пруцев), да и на флангах у красно-белых оставались свободные адресаты. По такой игре скорее команда Ваноли была ближе к 2:0, чем команда Шварца к 1:1. Однажды бело-голубые избежали гола только благодаря Евгеньеву. Счёт ударов к перерыву — 6:2 (в створ — 2:0) в пользу «Спартака». Динамовцы надеялись на пенальти после падения Тюкавина в единоборстве с Литвиновым, но касание защитника явно не тянуло на фол.

Можно было прогнозировать замены в перерыве и возвращение «Динамо» к привычной схеме 4−3−3 с высоким прессингом. Однако Шварц продолжал гнуть свою линию. И ведь сработало! Бело-голубые, и не меняя тактику, просто добавили в агрессии, стали чаще выигрывать борьбу за мяч и лучше контролировать его. Создав несколько моментов, «Динамо» наконец забило. Ключевая деталь эпизода — проигранное «Спартаком» единоборство. Но и Джикия зря отвлёкся, вместо того чтобы контролировать рывок Захаряна. Правда, Георгий играл уже с повреждением, поэтому вскоре ушёл с поля.

После гола «Динамо» игра ненадолго перешла в режим ожидания — спокойный, энергосберегающий. Ожидания прежде всего чужих ошибок. Первым замены сделал Ваноли, и от перестановки итальянцем слагаемых изменился результат. Николсон, Соболев и Промес сообразили на троих! Прекрасная, по-настоящему спартаковская комбинация разорвала оборону бело-голубых, а Квинси оставалось только не загубить верный момент — голландец с его классом не мог упустить такой шанс. Что до спорного эпизода с падением Шиманьского, то решение судьи Левникова, пожалуй, стоит поддержать.

Объективно «Спартак» заслуживал победу, так как в целом сыграл сильнее «Динамо». Итоговая статистика ударов в створ — 4:1 (всего удары — 10:10). Шварц за четверть часа до конца снял с игры лишнего защитника, перешёл на 4−2−4, а потом и вовсе отправил к штрафной соперника Бальбуэна. Но ничего страшного у ворот Максименко не происходило, а потом… Литвинов в своёй штрафной заехал локтем в лицо Евгеньеву. Движение защитника рукой было естественным, но так или иначе удар по лицу состоялся, да и сам Руслан, похоже, видел Романа.

Фомин никогда не мазал пенальти, а тут — промахнулся. Трагедия «Динамо». И триумф «Спартака».