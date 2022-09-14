Как же плох был «Зенит»! Проиграл впервые в сезоне и глупо лишился звезды на «Спартак»

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Крыльям Советов» в Кубке России.

Сергей Семак поменял всю основу по сравнению с последним матчем с «Оренбургом» (8:0) в РПЛ. Сегодня во второй раз за «Зенит» сыграл бразильский голкипер Иван. В обороне вышли Чистяков, Адамов и Алип — в центре, Сутормин — справа, Круговой — слева. В середине поля действовали Клаудиньо и Ерохин, на позициях инсайдов Бакаев и Мантуан, а в линии атаки — Кассьерра. У «Крыльев Советов» тоже было много изменений в составе, в частности, с первых минут вышел набирающий форму после болезни Пиняев, при этом тренер самарцев Игорь Осинькин вернулся к схеме с четырьмя защитниками.

«Зенит» и вторым составом хочет доминировать на поле как первым. Поначалу петербургская команда полностью контролировала мяч и территорию, высоко прессинговала. С точки зрения тактики отличие от игры стартового тура с «Факелом» было в том, что при владении Сутормин не уходил в центр поля и сине-бело-голубые не перестраивались на четвёрку сзади. Сутормин с Круговым давали ширину в атаке, и за счёт своих латералей чемпионы России создавали моменты. Воспитанник «Крыльев Советов» голкипер Овсянников вытащил и удар Бакаева, которому ассистировал левый крайний, и удар самого Кругового. Ещё Клаудиньо запустил мяч в штангу прямо с углового. Интересно, что на этом стандарте сразу пятеро зенитовцев находились в чужой вратарской.

Потом и «Крылья Советов» вспомнили, что они в этот день — «просто космос». Самарцы сыграли в специально подготовленной к кубковому матчу форме в космическом стиле, с яркими звёздами на тёмно-синем фоне. Первый гол в «Зените» Иван едва не пропустил, когда Горшков со штрафного зарядил в штангу. Наверное, бразилец мог получше выстроить стенку. А на исходе получаса Пиняев мощно пробил из-за штрафной, и Иван не слишком удачно отбил мяч. Добивание было очень опасным.

Вообще, по-прежнему непросто составить чёткое мнение об арендованных у «Коринтианса» бразильцах «Зенита». Для Ивана настоящей проверкой должны стать кубковые матчи со «Спартаком». От Мантуана многого ждали после его фантастического гола в дебютной игре с ЦСКА, тем не менее бразильский хавбек пока вспыхивает эпизодами. Индивидуально это сильный футболист — вопросов нет. Но нужно больше влиять на игру.

«Крылья Советов» лучше начали второй тайм, нащупав слабости кубкового состава «Зенита». В тройке центральных защитников нет того, кто мог бы хорошо выводить мяч из обороны за счёт качественной передачи, и всё зависело от опускавшегося глубже Клаудиньо. А бразилец сейчас не в оптимальном состоянии после травмы. Были у петербургской команды и проблемы в опорной зоне, откуда самарцы нанесли несколько опасных ударов. Ерохин не так быстр для игры на этой позиции, Клаудиньо недостаёт навыков разрушителя.

Пара красивых, но, пожалуй, не самых трудных сейвов Ивана заставили Семака задуматься о смене схемы. Очевидно, тренер «Зенита» понял, что «Крылья Советов» забьют, если игра будет продолжаться в том же ключе. Сперва чемпионы России перешли после замен на 4−2−3−1, а в середине второго тайма случилось то, чего ждали некоторые болельщики и специалисты со старта сезона: «Зенит» стал играть с парой форвардов Кассьерра — Сергеев. Петербуржцы перехватили инициативу, но тут команду подставил Клаудиньо. Заведённый собственными ошибками и жёсткими действиями соперника бразилец глупо удалился, получив две жёлтые карточки за две минуты — боднул спровоцировавшего его Цыпченко и сфолил после потери мяча на Бейле. Теперь он пропустит следующий кубковый матч со «Спартаком».

Вдесятером «Зенит» пропустил в концовке. Цыпченко здорово сыграл на подборе, а Иван не дотянулся до мяча. Более того, в компенсированное время «Крылья Советов» забили второй гол. Бейл с Цыпченко сделали всё, чтобы Глушенков свободно нанёс удар из убойной позиции — без шансов для бразильского голкипера.

«Крылья Советов» не зря готовили новую форму: команда Осинькина действительно добилась космического результата.