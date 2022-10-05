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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» покинул Кубок России, уступив в первом матче аутсайдеру Первой лиги

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Казанский «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» в матче 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу.

Волга
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ульяновске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кирилл Морозов (22-я минута) и Александр Сапета (66). У гостей мяч забил Кирилл Косарев (1).

Соперник «Волги» по следующему раунду определится по итогам жеребьевки.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Волга
2:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
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