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22:04 (мск), источник: Sport24

«По бразильской системе!» «Спартак» показал, что происходило за кадром безумного матча с «Пари НН» в Кубке России

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором показала, что происходило за кадром домашнего матча 2-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН».

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Команды выдали настоящий спектакль. Красно-белые повели 2:0 уже в 15-й минуте и, казалось, у гостей нет шансов, но на исходе получаса игры нижегородцы после подачи углового один мяч отыграли. Тем не менее хозяевам также удалось еще раз забить до конца первого тайма и на перерыв команда Гильермо Абаскаля ушла с комфортным преимуществом — 3:1.

Однако то, что произошло после выхода команд из раздевалки, не поддается никакому объяснению: «Пари НН» сравнял почти моментально, забив дважды в течение четырех минут. «Спартак» почти тут же вышел вперед, но судья отменил гол Антона Зиньковского, так как VAR усмотрел в начале голевой атаки москвичей игру рукой Даниила Хлусевича в своей штрафной площади. В итоге красно-белые вместо того, чтобы повести в счете, получили пенальти в свои ворота и 4:3 превратились в 3:4. «Спартак» после этого сделал несколько замен и понесся вперед. В конце концов сначала Михаил Игнатов сравнял счет после передачи Квинси Промеса, а затем уже и сам нидерландец воспользовался подарком от защитника нижегородцев Кирилла Гоцука и принес «Спартаку» победу в сумасшедшем матче — 5:4.

Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
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фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Спартак
5:4
Первый тайм: 3:1
Пари Нижний Новгород
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