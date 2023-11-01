«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в ¼ финала Пути регионов Кубка России

Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Петрос Аветисян вывел свою команду вперёд с передачи нападающего Кирилла Панченко. На 66-й минуте матча защитник Лев Скворцов увеличил преимущество «Химок». На 86-й минуте Тимур Касимов довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Аршака Коряна. В компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе всё того же Коряна.