Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Сочи
Факел
10
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
Рубин
20
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
Краснодар
Футбол. Кубок России
16:00
Химки
Динамо Вл
40
Футбол. Кубок России
15:00
Родина
Черноморец
30
Футбол. Кубок России
14:00
Форте
СКА-Хабаровск
02
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
16:00
Химки
Динамо Вл
40
15:00
Родина
Черноморец
30
14:00
Форте
СКА-Хабаровск
02
31.10
Балтика
Ахмат
41
31.10
Зенит
Крылья Советов
10
19.10
Арсенал
Родина
12
19.10
Акрон
Шинник
30
18.10
Химки
Уфа
10
Футбол. Кубок России. Все результаты
18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» и прошли в ¼ финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч ⅛ финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо».

Химки
Динамо ВлКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: ФК "Химки"

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. «Химки» одержали победу со счётом 4:0.

Первый мяч был забит на 29-й минуте, когда полузащитник подмосковной команды Петрос Аветисян вывел свою команду вперёд с передачи нападающего Кирилла Панченко. На 66-й минуте матча защитник Лев Скворцов увеличил преимущество «Химок». На 86-й минуте Тимур Касимов довёл счёт до разгромного, отличившись с передачи Аршака Коряна. В компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе всё того же Коряна.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Талалаева прошли в ¼ финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» выбыл из турнира.

Химки
4:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Вл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь