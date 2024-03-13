«Урал» выбил «Родину» из Кубка России

Основное время встречи, прошедшей в среду в Москве, завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился бывший игрок «Урала» Александр Юшин (7-я минута). У гостей мяч забил Алексей Каштанов (75, с пенальти). В серии послематчевых 11-метровых ударов «Урал» был точнее — 4:1.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.