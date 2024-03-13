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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» выбил «Родину» из Кубка России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболисты московской «Родины» завершили выступление в Кубке России, уступив в серии пенальти екатеринбургскому «Уралу» в матче первого этапа ¼ финала пути регионов.

Родина
УралКубок России: результаты и календарь
«Урал» выбил «Родину» из Кубка России | Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи, прошедшей в среду в Москве, завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился бывший игрок «Урала» Александр Юшин (7-я минута). У гостей мяч забил Алексей Каштанов (75, с пенальти). В серии послематчевых 11-метровых ударов «Урал» был точнее — 4:1.

Соперник «Урала» по матчу второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки. Екатеринбуржцы встретятся с одной из команд, уступивших в четвертьфинале пути РПЛ.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Родина
1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
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