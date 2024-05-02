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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Писарев: «Зенит» в кубковом матче с ЦСКА сыграет полуторным составом

Бывший главный тренер «Краснодара-2» Николай Писарев предположил, что «Зенит» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА не сыграет основным составом.

Зенит
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Писарев: «Зенит» в кубковом матче с ЦСКА сыграет полуторным составом | Источник: Чемпионат.com

«Нас ожидает двухматчевое противостояние. В первом матче какую‑то ротацию можно провести, а затем в Воронеже в чемпионате России сыграть более основным составом. Ответный матч на Кубок уже можно будет сыграть боевым составом. Предвижу, что в первом матче с ЦСКА у “Зенита” будет ротация, полуторный состав», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 19:15 мск. Согласно регламенту Кубка России проигравший по сумме двух встреч в финале Пути РПЛ покинет розыгрыш турнира. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.

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