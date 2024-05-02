Писарев: «Зенит» в кубковом матче с ЦСКА сыграет полуторным составом

«Нас ожидает двухматчевое противостояние. В первом матче какую‑то ротацию можно провести, а затем в Воронеже в чемпионате России сыграть более основным составом. Ответный матч на Кубок уже можно будет сыграть боевым составом. Предвижу, что в первом матче с ЦСКА у “Зенита” будет ротация, полуторный состав», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».