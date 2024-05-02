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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России

В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

ЦСКА
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: ЦСКА

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Васильев, Мантуан, Ахметов, Артур, Сергеев, Педро.

Напомним, в ½ финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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