ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 1:1 сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в первом матче финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в присутствии 23 158 человек.

В составе армейцев гол забил Антон Заболотный (53-я минута), у «Зенита» отличился Александр Ерохин (83). Судья не засчитал гол нападающего ЦСКА Федора Чалова, который тот забил на 17-й минуте. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Символический удар перед матчем нанесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456241164&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победитель финала «пути РПЛ» сыграет в суперфинале Кубка России с лучшей командой «пути регионов». В финале этой стадии московский «Спартак» встретится с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой».