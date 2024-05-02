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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Игра прошел в Москве, символический удар в начале встречи нанесли Роман Костомаров и Оксана Домнина.

ЦСКА
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 1:1 сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в первом матче финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в присутствии 23 158 человек.

В составе армейцев гол забил Антон Заболотный (53-я минута), у «Зенита» отличился Александр Ерохин (83). Судья не засчитал гол нападающего ЦСКА Федора Чалова, который тот забил на 17-й минуте. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Символический удар перед матчем нанесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина.

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Победитель финала «пути РПЛ» сыграет в суперфинале Кубка России с лучшей командой «пути регионов». В финале этой стадии московский «Спартак» встретится с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой».

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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