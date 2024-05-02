В «Зените» прокомментировали ничью в кубковом матче с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«Игра была напряжённая, кубковая. Раунд со стоит из двух матчей, поэтому все комментарии после второй игры», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник Александр Ерохин.