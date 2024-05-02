Тренер ЦСКА объяснил, почему не выбрал Акинфеева на игру с «Зенитом»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча Кубка России против петербургского «Зенита» заявил, что его команда была ближе к победе, чем соперник. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не хватило еще забитых мячей для победы! Позволили сравнять, потеряли концентрацию, поэтому не победили. Но мы показали характер, могли увеличить преимущество после того, как счет 1:1, у Аббоса Файзуллаева был момент, но не сложилось. Почему сыграл Тороп? Старые травмы Игоря дают о себе знать, иногда начинаются воспалительные процессы, поэтому мы не стали им рисковать, Акинфеев не был на 100% готов. Это дело одного-двух дней, чтобы все прошло», — заявил Федотов.