Генсек РФС Митрофанов: Кубок России нашему зрителю интереснее, чем Лига чемпионов

«Мы заинтересованы в том, чтобы матчи Кубка смотрело как можно больше человек. Сейчас вы видите статистику — даже если матчи Кубка идут в неудобное время, а в этот же день идёт матч Лиги чемпионов, статистика идёт в пользу нашего соревнования. Рейтинги Кубка и чемпионата выше, чем у европейских соревнований, в том числе и потому, что наши клубы сейчас там не участвуют», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».