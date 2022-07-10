«Уфа» разгромила «Рубин» в матче из трех таймов
В Казани состоялся товарищеский матч, в котором «Рубин» на своем поле разгромно проиграл «Уфе» со счетом 1:4.
Уфа
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В Казани состоялся товарищеский матч, в котором «Рубин» на своем поле разгромно проиграл «Уфе» со счетом 1:4.
В составе казанского клуба единственный гол забил Камиль Муллин. Под занавес встречи красную карточку получил Кирилл Косарев.
Матч проходил в формате 3 тайма по 45 минут. По решению команд игра носила закрытый характер.