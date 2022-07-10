«Уфа» разгромила «Рубин» в матче из трех таймов

«Уфа» разгромила «Рубин» в матче из трех таймов

В Казани состоялся товарищеский матч, в котором «Рубин» на своем поле разгромно проиграл «Уфе» со счетом 1:4.