Газизов: Меня обманул Федун. Претензии у меня только к одному человеку, не к «Спартаку»

При этом бывший гендиректор красно-белых намерен продолжать судиться с Федуном.
Сегодня стало известно, что Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.
— Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.
— По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?
— Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся в «Уфу».