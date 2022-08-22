Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Альмерия
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Кремонезе
10
Футбол. Еврокубки
23.08
АПОЭЛ
Юргорден
30
Все события
Футбол. Первый дивизион. Последние результаты
21.08
Кубань
Алания
12
21.08
Родина
Арсенал
11
21.08
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
00
21.08
Балтика
Краснодар-2
21
21.08
Нефтехимик
Велес
20
21.08
КАМАЗ
Акрон
40
21.08
Уфа
Волгарь
00
21.08
Енисей
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион. Все результаты
20:52 (мск), источник: Sport24

Газизов: Меня обманул Федун. Претензии у меня только к одному человеку, не к «Спартаку»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать уход из «Спартака» Леонида Федуна, сообщает «Спорт день за днем».

Уфа
СпартакФНЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

При этом бывший гендиректор красно-белых намерен продолжать судиться с Федуном.

Сегодня стало известно, что Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.

— Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.

— По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?

— Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся в «Уфу».

 Лучший вратарь мира пропустил унизительный гол, совершив чудовищную ошибку
Анфиса Чехова показала роскошную грудь, снявшись в откровенной фотосессии. Вспоминаем, как это было: пикантные фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь