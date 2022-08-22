Газизов: Меня обманул Федун. Претензии у меня только к одному человеку, не к «Спартаку»

При этом бывший гендиректор красно-белых намерен продолжать судиться с Федуном.

Сегодня стало известно, что Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участие в управлении клубом.

— Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.

— По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?

— Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.