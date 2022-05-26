Российский журналист рассказал, почему «Зенит» сохранит Алипа

«Честно говоря, полное ощущение, что сезон “Зенита” закончился в конце февраля. Тогда были две классные игры против “Бетиса” в Лиге Европы, после этого еще была игра с “Рубином”.

Затем уехал Ракицкий, и это повлияло на состав. В основе начал выходить Круговой, и в центре обороны переместился Дуглас Сантос. То есть в первых матчах Алипу не доверяли, а играть он начал в середине апреля, когда, по сути, все стало понятно.

Не могу сказать, что сложилось какое-то полноценное впечатление об Алипе. Но с учетом того, что он левша, а в «Зените» левоногих центральных защитников не осталось и кого-то еще в России взять сложно, я думаю, что у него хорошие шансы остаться до конца года, и его аренда не будет прервана.

Очень сложно говорить именно о шансах на его место в стартовом составе, поскольку непонятно, останется ли Ловрен, будет ли приобретен кто-то другой и будет ли возвращен Прохин.

Не могу сказать, что Алип где-то жестко «напривозил», но и говорить, что чем-то впечатлил, тоже нельзя. Конечно, от человека, который встает на место Ракицкого, ждут качественного паса, но с Ярославом в этом плане могут сравниться очень мало игроков в Европе", — отметил Дорский.