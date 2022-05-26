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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Российский журналист рассказал, почему «Зенит» сохранит Алипа

Нуралы Алип провел стартовый этап карьеры в «Зените», но определенности в его будущем пока нет. Корреспондент Vesti.kz поговорил с российским спортивным журналистом Александром Дорским, который объяснил, по каким причинам казахстанец может пригодиться чемпиону России и чем защитник запомнился в период выступлений в РПЛ.

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«Честно говоря, полное ощущение, что сезон “Зенита” закончился в конце февраля. Тогда были две классные игры против “Бетиса” в Лиге Европы, после этого еще была игра с “Рубином”.

Затем уехал Ракицкий, и это повлияло на состав. В основе начал выходить Круговой, и в центре обороны переместился Дуглас Сантос. То есть в первых матчах Алипу не доверяли, а играть он начал в середине апреля, когда, по сути, все стало понятно.

Не могу сказать, что сложилось какое-то полноценное впечатление об Алипе. Но с учетом того, что он левша, а в «Зените» левоногих центральных защитников не осталось и кого-то еще в России взять сложно, я думаю, что у него хорошие шансы остаться до конца года, и его аренда не будет прервана.

Очень сложно говорить именно о шансах на его место в стартовом составе, поскольку непонятно, останется ли Ловрен, будет ли приобретен кто-то другой и будет ли возвращен Прохин.

Не могу сказать, что Алип где-то жестко «напривозил», но и говорить, что чем-то впечатлил, тоже нельзя. Конечно, от человека, который встает на место Ракицкого, ждут качественного паса, но с Ярославом в этом плане могут сравниться очень мало игроков в Европе", — отметил Дорский.

Напомним, что Алип провел в составе «Зенита» 12 официальных матчей и стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых». Арендное соглашение «Зенита» с «Кайратом» по игроку действует до конца 2022 года.

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