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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сперцян стал лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Эдуарда Сперцяна лучшим игроком прошедшего сезона, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Все три наивысшие строчки в голосовании заняли воспитанники «Краснодара». Концовку чемпионата России клуб провел преимущественно игроками своей академии после ухода ряда легионеров.

Сперцян набрал в голосовании 38,27% голосов. 21-летний хавбек провел в прошедшем сезоне 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его гол в концовке матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (1:1) помог команде занять четвертое место по итогам сезона.

Вторым болельщики признали голкипера клуба и сборной России Матвея Сафонова (34,67%), который провел наибольшее количество матчей в стартовом составе — 27. В восьми из них 23-летний вратарь отыграл «на ноль».

Третьим стал 22-летний Александр Черников (10,02%). Полузащитник провел 25 матчей за главную команду, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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