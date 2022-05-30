Сперцян стал лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне

Все три наивысшие строчки в голосовании заняли воспитанники «Краснодара». Концовку чемпионата России клуб провел преимущественно игроками своей академии после ухода ряда легионеров.

Сперцян набрал в голосовании 38,27% голосов. 21-летний хавбек провел в прошедшем сезоне 27 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его гол в концовке матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» (1:1) помог команде занять четвертое место по итогам сезона.

Вторым болельщики признали голкипера клуба и сборной России Матвея Сафонова (34,67%), который провел наибольшее количество матчей в стартовом составе — 27. В восьми из них 23-летний вратарь отыграл «на ноль».