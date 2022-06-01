Сезон ЦСКА: от надежды до разочарования. Команду ждут новый тренер и очередная перезагрузка?

Эксперименты

ЦСКА, который долгие годы ассоциировался с системным подходом и стабильностью, пока остается полем для экспериментов, где пытаются найти новый путь развития. А так как в клубе на определенном этапе образовалось два центра силы, некоторые повороты получались даже слишком крутыми. Чего стоит история с назначением на пост главного тренера не имевшего опыта самостоятельной работы Ивицы Олича и его последующее увольнение перед отъездом на летний сбор в Австрию.

Доверие Алексею Березуцкому тоже в своем роде опыт с заранее неизвестным исходом. И дать его работе однозначную оценку довольно сложно. За первую часть сезона — твердая четверка. Там были объективные сложности в виде травм ряда игроков и ухода системообразующего исполнителя в лице Николы Влашича. Покинули клуб и талантливые Константин Марадишвили с Наиром Тикнизяном, из-за чего тренерскому штабу пришлось много экспериментировать практически во всех линиях.

Например, отправляя Ивана Облякова и Бахтиера Зайнутдинова на фланг обороны или перепрофилируя в центрального защитника Яку Бийола. Ряд решений себя оправдывали. Некоторые — не совсем, так как страдало качество на других участках поля. В этом плане самым показательным стал пример Облякова, который весной ярко выглядел в привычной для себя роли.

Кроме того, перед началом сезона ЦСКА не слишком активно сработал на трансферном рынке, ограничившись подписанием Максима Мухина и Антона Заболотного. Очевидно, что Березуцкому требовалось больше новичков. Можно лишь предположить, что в расчет брались внутренние резервы и свежий взгляд нового тренера, однако Бруно Фукс был перманентно травмирован, а Федор Чалов и Константин Кучаев не вернулись на свой лучший уровень и зимой ушли в аренду.

Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи | Источник: Спорт-Экспресс

Армейские горки

Зима получилась для ЦСКА чрезвычайно насыщенной и по-хорошему жаркой. Во-первых, в тренерский штаб вернулся Василий Березуцкий. Во-вторых, идеальной по качеству вышла трансферная кампания, позволившая закрыть наиболее проблемные позиции. Прежде всего в креативном блоке, где до этого самым результативным футболистом значился Чидера Эджуке.

С Хорхе Карраскалем, Хесусом Мединой и особенно Юсуфом Языджи атака ЦСКА заиграла новыми красками. Особенно хорош был турецкий легионер, который начал армейский этап карьеры с победного гола в дерби со «Спартаком» и выдал феноменальный отрезок с восемью мячами в шести турах.

Красно-синие выиграли четыре первых весенних матча, однако потом в их игре что-то сломалось. Настолько, что из реального претендента на чемпионский титул ЦСКА превратился в команду, которая четвертый год подряд финишировала вне призовой тройки. Что поразительно, провал пришелся на отрезок, где команда по умолчанию должна была набирать девять очков, но ограничилась двумя.

Поражение от «Химок», чудом не проигранный матч с «Уралом», упущенная победа над «Уфой» — это слишком для встреч с двумя участниками стыков и командой, которая в последний момент сумела их избежать. Разовый же всплеск в дерби с «Динамо», как понимаешь время спустя, был не надеждой на новый подъем, а свидетельством надвигавшегося кризиса соперника. Три сухих поражения подряд это лишь подтвердили, и яркие 4:0 с «Ростовом» в прощальном матче Марио Фернандеса совсем не подсластили горькую пилюлю.

Версий по поводу случившегося много. Например, о том, что ЦСКА сразу после рестарта сыграл лучше, чем должен был. Или о неудачных тактических ходах вроде перевода в центр обороны Фернандеса. Имелись и объективные причины в виде возникших у Языджи проблем со спиной и ожидаемого спада Жана-Филиппа Гбамена, который до переезда в Россию имел проблемы с игровой практикой. А Березуцкий упомянул еще и проблемы с мотивацией, возникшие после еврокубкового бана на будущий сезон.

Только с его мнением можно согласиться лишь отчасти, и сам тренер признавал: футболисты должны выкладываться вне зависимости от обстоятельств. Доказано «Сочи» и «Краснодаром». В конце концов, это спорт, где стремление побеждать — основа всего и любой профи стремится выиграть даже в двусторонке на тренировке. Как тогда искать мотивацию в следующем сезоне, если возвращения в Европу не случится? Вообще не играть? Это, впрочем, риторические вопросы.

Алексей Березуцкий | Источник: Спорт-Экспресс

Тренерский вопрос

Ключевой момент — тренерский. Еще за несколько туров до финиша появилась информация, что Березуцкий попросил освободить его от занимаемой должности. Сам тренер тогда назвал слухи абсолютной неправдой, заметив, что он и клуб сделают выводы после сезона. Призывает набраться терпения и генеральный директор Роман Бабаев.

Между тем 31 мая завершились контракты обоих Березуцких. С технической точки зрения это ничего не значит, но склоняет к мысли, что братья все же оставят свои посты. Не на ровном же месте различные источники предлагают потенциальных сменщиков едва ли не в ежедневном режиме. Снова актуальна тема Марко Николича, вполне заслуженно фигурирует среди кандидатов Владимир Федотов, а слухи о приезде в Россию коуча пражской «Славии» Индржиха Трпишовски уже опроверг его агент.

Сколько в этом правды — поймем после решения руководства, но есть ощущение, что последнего слова Березуцкие еще не сказали. Если они уйдут, будет жаль не меньше, чем при прощании с Фернандесом и Аланом Дзагоевым. Тем более за одного битого двух небитых дают, а тренер по ходу сезона проявил себя в разных ситуациях. В том числе и в плане работы с молодежью в лице регулярно выходившего на замены Владислава Яковлева и ставшего одним из открытий весенней части сезона Егора Ушакова.

Этот сезон — при всем разочаровании в связи с неоправдавшимися надеждами — не прошел впустую. Но пока применительно к будущему ЦСКА слишком много вопросов. Дадут ли результаты сложные переговоры с «Лиллем» по выкупу Языджи? Перезагрузился ли Чалов после швейцарской командировки? Изменится ли, как говорят, система управления клубом? От ответов зависит многое, но очевидно, что вектор будет задан решением по главному тренеру.