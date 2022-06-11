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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбус стал футболистом «Спартака»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Польский футболист Мацей Рыбус перешел в московский «Спартак», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

Защитник по окончании сезона-2021/22 покинул московский «Локомотив» в связи с истечением контракта. Соглашение 32-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона-2023/24.

Рыбус начал выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2012 году, когда перешел из варшавской «Легии» в грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»). В 2016 году он покинул «Ахмат» и стал игроком французского «Лиона», но через год вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

В составе железнодорожников Рыбус стал чемпионом России 2018 года, а также дважды завоевал Кубок страны (2019, 2021) и однажды — Суперкубок (2019). За сборную Польши он провел 66 матчей, забив два мяча.

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