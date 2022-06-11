Рыбус стал футболистом «Спартака»

Рыбус начал выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2012 году, когда перешел из варшавской «Легии» в грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»). В 2016 году он покинул «Ахмат» и стал игроком французского «Лиона», но через год вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».