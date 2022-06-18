Несколько клубов Бундеслиги претендуют на игрока «Краснодара» Сперцяна
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Как утверждает Metaratings, на хавбека претендуют несколько немецких клубов.
Представители одной из команд уже вышли на контакт с окружением футболиста и человеком из руководства «Краснодара».
«Быки» готовы отпустить Сперцяна, если удастся договориться о сумме трансфера.