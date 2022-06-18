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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:40 (мск), источник: Sport24

Несколько клубов Бундеслиги претендуют на игрока «Краснодара» Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Бундеслиге.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Как утверждает Metaratings, на хавбека претендуют несколько немецких клубов.

Представители одной из команд уже вышли на контакт с окружением футболиста и человеком из руководства «Краснодара».

«Быки» готовы отпустить Сперцяна, если удастся договориться о сумме трансфера.

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