Ларссон и «Спартак» расторгли контракт
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Шведский футболист Джордан Ларссон расторг контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте «красно-белых».
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Шведский футболист Джордан Ларссон расторг контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Клуб и игрок расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Нападающий покидает клуб в статусе свободного агента.
«Благодарим Джордана за время, проведенное в “Спартаке”, — говорится в сообщении.
Весной Ларссон воспользовался разрешением ФИФА для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами. Нападающий приостановил действие контракта со «Спартаком», после чего перешел в шведский АИК.
Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. Всего за «Спартак» 24-летний нападающий провел 83 матча, забив 27 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2020/21 он был лучшим бомбардиром команды (15 голов в РПЛ), а также получил приз лучшему футболисту «Спартака» по версии болельщиков. В завершившемся сезоне он провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил два мяча.