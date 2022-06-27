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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларссон и «Спартак» расторгли контракт

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Шведский футболист Джордан Ларссон расторг контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Клуб и игрок расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Нападающий покидает клуб в статусе свободного агента.

«Благодарим Джордана за время, проведенное в “Спартаке”, — говорится в сообщении.

Весной Ларссон воспользовался разрешением ФИФА для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами. Нападающий приостановил действие контракта со «Спартаком», после чего перешел в шведский АИК.

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. Всего за «Спартак» 24-летний нападающий провел 83 матча, забив 27 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2020/21 он был лучшим бомбардиром команды (15 голов в РПЛ), а также получил приз лучшему футболисту «Спартака» по версии болельщиков. В завершившемся сезоне он провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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