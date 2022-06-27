Ларссон и «Спартак» расторгли контракт

Ларссон перешел в «Спартак» летом 2019 года и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. Всего за «Спартак» 24-летний нападающий провел 83 матча, забив 27 мячей и отдав 9 голевых передач. В сезоне-2020/21 он был лучшим бомбардиром команды (15 голов в РПЛ), а также получил приз лучшему футболисту «Спартака» по версии болельщиков. В завершившемся сезоне он провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил два мяча.