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23:27 (мск), источник: Sport24

«Зенит» досрочно стал победителем предсезонного турнира

«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир, организованный каналом «Матч Премьер».

Зенит
Сочи
Нижний Новгород
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: vk.com/zenit

Чемпионы России обеспечили себе победу в турнире после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью 1:1.

«Зенит» одержал на турнире победы над «Нижним Новгородом», (1:1, 5:3 по пенальти), «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) и ЦСКА (3:0).

В итоге команда Сергея Семака с 7 очками стал недосягаемым для преследователей. Остальные команды смогут набрать не более 6 очков.

«Зенит» стал победителем пятого розыгрыша турнира, организованного каналом «Матч Премьер». Трижды турнир выигрывал «Спартак», один раз — «Краснодар».

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