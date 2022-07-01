«Зенит» досрочно стал победителем предсезонного турнира

Чемпионы России обеспечили себе победу в турнире после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью 1:1.

«Зенит» одержал на турнире победы над «Нижним Новгородом», (1:1, 5:3 по пенальти), «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) и ЦСКА (3:0).

В итоге команда Сергея Семака с 7 очками стал недосягаемым для преследователей. Остальные команды смогут набрать не более 6 очков.