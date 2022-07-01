«Зенит» досрочно стал победителем предсезонного турнира
«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир, организованный каналом «Матч Премьер».
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«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир, организованный каналом «Матч Премьер».
Чемпионы России обеспечили себе победу в турнире после того, как основное время матча между «Нижним Новгородом» и «Сочи» завершилось вничью 1:1.
«Зенит» одержал на турнире победы над «Нижним Новгородом», (1:1, 5:3 по пенальти), «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) и ЦСКА (3:0).
В итоге команда Сергея Семака с 7 очками стал недосягаемым для преследователей. Остальные команды смогут набрать не более 6 очков.
«Зенит» стал победителем пятого розыгрыша турнира, организованного каналом «Матч Премьер». Трижды турнир выигрывал «Спартак», один раз — «Краснодар».