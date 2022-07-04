Дзюба отказался от зарплаты в 2 млн долларов в Китае
Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался переходить в клуб из чемпионата Китая.
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Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался переходить в клуб из чемпионата Китая.
33-летний форвард отклонил предложение о контракте с зарплатой 2 млн долларов в год от китайского клуба, утверждает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, не смог договориться по зарплате с турецкими клубами.