Дзюба отказался от зарплаты в 2 млн долларов в Китае

33-летний форвард отклонил предложение о контракте с зарплатой 2 млн долларов в год от китайского клуба, утверждает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, не смог договориться по зарплате с турецкими клубами.