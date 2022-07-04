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4 июля, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче товарищеского предсезонного турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на домашнем стадионе армейцев в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 19-й минуте мяч в собственные ворота отправил полузащитник армейцев Константин Кучаев, на 81-й минуте у нижегородцев отличился Дмитрий Югалдин. ЦСКА с 61-й минуты играл в меньшинстве после удаления Максима Мухина.

Матч стал третьим для ЦСКА под руководством нового главного тренера Владимира Федотова. Во всех встречах столичный клуб проиграл. Для «Нижнего Новгорода» эта победа стала первой в трех матчах под руководством Михаила Галактионова.

ЦСКА начнет новый сезон домашним матчем чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» 16 июля. «Нижний Новгород» 17 июля в гостях встретится с московским «Локомотивом».

В другом товарищеском матче дня подмосковные «Химки» сыграли вничью с московским «Велесом» (0:0).

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