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24 июля, источник: Спорт-Экспресс

Что это было?! Марадишвили голом через себя спасает «Локо» в меньшинстве

Безумная ничья красно-зеленых в матче с «Ростовом».

Локомотив
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Перестановки в обеих командах

В прошлом туре «Локо» и «Ростов» сыграли одинаково — 1:1. Но это были разные ничьи: красно-зеленые в большинстве и при катастрофической реализации упустили победу над «Нижним Новгородом», а «Ростов» доминировал в Москве над «Динамо» и едва не вырвал три очка. Однако на перестановки пошли все — и Валерий Карпин, и Йозеф Циннбауэр с Марвином Комппером.

Желто-синие целую неделю провели в Москве — аэропорт в Ростове-на-Дону все еще закрыт, а мотаться на поезде южане не захотели. За эти семь дней Карпина явно убедил 22-летний Алексей Миронов: воспитанник «Локомотива» до этого воскресенья никогда не играл в РПЛ, а тут сразу же вышел в основном составе на позиции Хорена Байрамяна в центре поля. В остальном структура «Ростова» осталась той же, что мы видели в игре с «Динамо»: 4−3−3 с мячом и 5−4−1 без мяча. Уже привычно видеть, как Глебов при обороне опускается в линию к центральным защитникам.

«Локо» сыграл в первом туре хуже, поэтому и перестановки были чуть масштабнее. Во-первых, тренерский штаб красно-зеленых совершил размен на левом фланге обороны — заметный по игре с «Нижним» Тикнизян уступил место Ненахову. Во-вторых, поменялись местами Изидор с Камано: если неделю назад левее играл гвинеец, то сейчас с фланга атаковал высоченный француз. Кроме того, Бека-Бека вышел вместо Карпукаса.

Гол-близнец «Ростова» и пенальти Миранчука

Все эти перестановки говорили о том, что тренеры не только поправляли прошлые ошибки, но и готовились к конкретному сопернику. На это Циннбауэр с Карпиным указывали и перед матчем, но на деле оказалось, что «Локо» выучил не все уроки. Уже на 4-й минуте «Ростов» забил точно такой же гол, который неделю назад получило «Динамо»: снова штрафной на левом фланге, снова подача Уткина с левой ноги, снова идеальное замыкание Комличенко. Любой болельщик знает, что у Карпина с Виталием Кафановым прекрасно отлажены стандартные положения, а тут еще и состоялся гол-близнец из недавнего матча — кажется, кто-то недоработал. Например, Едвай, упустивший Комличенко.

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Впрочем, в остальном «Локо» выглядел неплохо. В частности, лихо выходил через короткий пас из-под традиционно высокого прессинга «Ростова», да и сам поддавливал защиту гостей. Но ответный гол пришел через фланговую атаку: сработала идея штаба «Локо», который сместил налево быстроногого Изидора. Француз ускользнул от Прохина и был сбит в штрафной, но арбитр Алексей Сухой назначил очевидный пенальти только после подсказки видеоассистента и долгого просмотра повтора. Миранчук был точен: к результативной передаче, сделанной в предыдущем туре, Антон добавил гол.

Супергол Марадишвили

«Ростов», в отличие от игры в Петровском парке, не настаивал на владении. «Локо» в первом тайме контролировал мяч больше, но создавал моментов меньше, чем в матче с «Нижним». Но после перерыва игра перевернулась: желто-синие приватизировали мяч и стали сильнее напоминать себя самих недельной давности. Может быть, частично повлияла замена Тугарева на Байрамяна: Хорен появился не в середине поля, а на правом крыле нападения, где «Ростову» не хватало движения.

На 65-й минуте случился эпизод, который должен был стать ключевым. Во время рядового вбрасывания Миронов спровоцировал Бека-Бека, француз отмахнулся, после чего оба получили по предупреждению. Для хавбека «Локо» желтая карточка стала второй, так что хозяева остались в меньшинстве.

Циннбауэр среагировал на это заменой Камано на опорника Куликова, а Карпин пошел на необычный шаг: в пару к рослому Комличенко он выпустил еще одного гренадера — Голенкова, а «Ростов» в финальные минуты свалился на подачи с навесами. И это все-таки принесло ему гол, причем снова со стандарта: прямая подача с углового не была успешной, зато после этого Глебов навесил в штрафную, Худяков ошибся на выходе, а Уткин, казалось, обеспечил гостям три очка.

Но «Локо» оказался живучим. За семь минут до конца основного времени на поле появились Иван Игнатьев и Константин Марадишвили. Внимание здесь, конечно, было приковано к форварду-новичку, но героем встречи стал хавбек. Навес Живоглядова наобум в жутком цейтноте привел к фантастическому голу Марадишвили — Константин забил через себя и спас для «Локо» ничью в меньшинстве. Это точно ярчайший эпизод тура и наверняка будет одним из самых запоминающихся моментов сезона.

Гоша Чернов

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2:2
Первый тайм: 1:1
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