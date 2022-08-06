«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес (78-я минута) и Олакунле Олусегун (85, 90+5).

Рамирес забил первый гол в чемпионатах России. Он выступает за «Краснодар» с 2017 года и ранее отличался только в матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 с французским «Ренном» (1:1). Олусегун забил свои первые мячи за «Краснодар» в официальных матчах.

«Локомотив» впервые с сезона-2016/17 не сумел одержать ни одной победы в четырех стартовых турах чемпионата. Железнодорожники потерпели два поражения при двух ничьих. В сезоне-2016/17 «Локомотив» четыре раза подряд сыграл вничью на старте премьер-лиги. Хуже столичная команда начинала чемпионат в 2006 году, когда набрала одно очко после четырех туров.