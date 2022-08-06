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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в субботу со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На 41-й минуте голкипер «Зенита» Денис Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля. Резервный вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо получил травму и был заменен на полузащитника Зелимхана Бакаева.

Матч стал первым в сезоне РПЛ, который завершился нулевой ничьей. «Ахмат» не проиграл «Зениту» впервые с ноября 2020 года, тогда встреча в Грозном завершилась со счетом 2:2.

Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ахмат» идет восьмым с пятью очками. В следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 13 августа, «Ахмат» на день позже на выезде встретится с подмосковными «Химками».

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