«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

На 41-й минуте голкипер «Зенита» Денис Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля. Резервный вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо получил травму и был заменен на полузащитника Зелимхана Бакаева.
Матч стал первым в сезоне РПЛ, который завершился нулевой ничьей. «Ахмат» не проиграл «Зениту» впервые с ноября 2020 года, тогда встреча в Грозном завершилась со счетом 2:2.
Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Ахмат» идет восьмым с пятью очками. В следующем туре «Зенит» примет московский ЦСКА 13 августа, «Ахмат» на день позже на выезде встретится с подмосковными «Химками».