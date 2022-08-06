«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

На 41-й минуте голкипер «Зенита» Денис Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля. Резервный вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо получил травму и был заменен на полузащитника Зелимхана Бакаева.

Матч стал первым в сезоне РПЛ, который завершился нулевой ничьей. «Ахмат» не проиграл «Зениту» впервые с ноября 2020 года, тогда встреча в Грозном завершилась со счетом 2:2.