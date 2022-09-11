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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Как же красиво «Зенит» забил седьмой гол «Оренбургу»! Главное избиение тура

Соперник забыл выйти на поле, а бразильцы были в отличном настроении.

Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Кажется, мы увидели самый жёсткий разгром этого сезона в РПЛ. «Оренбург» приехал в гости к «Зениту» и получил восемь мячей.

С фаворитом в этом матче изначально всё было ясно, и игра эти догадки подтвердила в первые же минуты. «Зенит» моментально придушил соперника высоким прессингом и забил уже на третьей минуте. «Оренбург» будто не вышел на поле. Как ещё объяснить, что Вендел остался в штрафной в полном одиночестве, спокойно принял мяч, прицелился и пробил под штангу?

У «Оренбурга» в этом матче было несколько периодов оживления, но все они длились очень недолго. Первый случился при счёте 1:0. Гости даже забили, но гол отменили из-за игры рукой у Владимира Сычевого. А потом «Зенит» продолжил куражиться. 17-я минута — простейший гол Ивана Сергеева. 19-я минута: отскок в пользу Далера Кузяева и уверенное завершение.

Кто там следующий в очереди на гол? Малком! Вот такой гол забил бразилец. Снова никакого сопротивления.

После четвёртого гола у «Оренбурга» случилось второе пробуждение. И снова момент был у Сычевого, но в этот раз он из отличной позиции пробил в перекладину. Но не думайте, что всплески «Оренбурга» были для «Зенита» проблемой. Практически всё время чемпионы укатывали соперника и с каждым голом добавляли в атаки новые эксперименты.

Вендел с любимым приёмом определился сразу и после очередного «обреза» «Оренбурга» приложился издали в нижний угол. 5:0 за пару минут до перерыва.

Статистика после первого тайма выглядит не так страшно, как сама игра. По ударам 12:5 в пользу «Зенита», в створ — 7:1.

Одна из особенностей нынешнего «Зенита» — команда не останавливается ни при каком счёте. Даже при 5:0 чемпионы вышли на второй тайм добивать. После свистка прошло чуть больше пяти минут, и прилетел шестой. В этот раз «Оренбург» забил сам себе — мастерское завершение Александра Павловца.

Третье пробуждение «Оренбурга» — ещё один момент Сычевого. Лучший шанс гостей за весь матч, но и тут мяч не оказался в воротах. А спустя восемь минут после шестого гола мы увидели главное украшение матча. Малком положил красивейший мяч через себя.

Следующий, уже восьмой гол «Зенит» забил на 68-й минуте. Это хет-трик Вендела при неуклюжих действиях защитников. Примечательный момент: футболисты «Зенита» праздновали все голы практически с одинаково яркими эмоциями. Правильный настрой!

В оставшиеся 22 минуты оставалась одна интрига: забьёт ли «Зенит» 10 голов? Не забил, хотя моменты были. А главный арбитр Евгений Турбин пожалел «Оренбург» и добавил к основному времени символическую одну минуту. Ну и правильно: зачем мучить?

Зенит
8:0
Первый тайм: 5:0
Оренбург
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