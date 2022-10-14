«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом

«Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом “Сити” всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был бол-боем. Я очень люблю этот клуб, поэтому быть его частью до 2027 года — это потрясающе», — сказал Фоден.