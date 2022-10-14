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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Филом Фоденом.

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Источник: Reuters

Сообщается, что новый контракт с 22-летним воспитанником академии «Сити» рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом “Сити” всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был бол-боем. Я очень люблю этот клуб, поэтому быть его частью до 2027 года — это потрясающе», — сказал Фоден.

С лета 2017 года Фоден забил 52 мяча в 182 играх за «Манчестер Сити» и выиграл 11 трофеев на клубном уровне — четыре чемпионских титула, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка страны, а также провел 18 матчей за сборную Англии.

В августе футболист попал в список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football — «Золотой мяч».

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