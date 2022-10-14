«Манчестер Сити» продлил контракт с Фоденом
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Филом Фоденом.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Филом Фоденом.
Сообщается, что новый контракт с 22-летним воспитанником академии «Сити» рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я был фанатом “Сити” всю свою жизнь. Я тренировался здесь столько лет и даже был бол-боем. Я очень люблю этот клуб, поэтому быть его частью до 2027 года — это потрясающе», — сказал Фоден.
С лета 2017 года Фоден забил 52 мяча в 182 играх за «Манчестер Сити» и выиграл 11 трофеев на клубном уровне — четыре чемпионских титула, Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги и два Суперкубка страны, а также провел 18 матчей за сборную Англии.
В августе футболист попал в список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football — «Золотой мяч».