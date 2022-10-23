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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Конате принес «Ахмату» победу над «Торпедо» в матче РПЛ

Московское «Торпедо» проиграло грозненскому «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Ахмат
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 41-й минуте гол забил Мохамед Конате.

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший «Ахмат», не присутствовал на игре в Грозном из-за болезни. Командой руководил Юрий Нагайцев.

«Ахмат», набравший 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью баллами располагается на последней строчке.

В следующем туре «Ахмат» 29 октября примет «Ростов», а «Торпедо» 30 октября сыграет в дерби со «Спартаком».

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1:0
Первый тайм: 1:0
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