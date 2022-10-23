Гол Конате принес «Ахмату» победу над «Торпедо» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 41-й минуте гол забил Мохамед Конате.

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, ранее возглавлявший «Ахмат», не присутствовал на игре в Грозном из-за болезни. Командой руководил Юрий Нагайцев.

«Ахмат», набравший 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью баллами располагается на последней строчке.