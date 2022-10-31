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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила». Салихова ответила на критику Мостового

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-футболиста сборной России Александра Мостового, который связал последние успехи красно-белых с их уходом из клуба.

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Источник: Чемпионат.com

«Самые лучшие русские игроки оказались в “Спартаке”, были заключены длинные пятилетние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе было ещё несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из “ПСЖ” (туда и вернулся на ещё более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК “Спартака”, собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идёт на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты (“Зенит” априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», — приводит слова Салиховой издание «Спорт-экспресс».

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