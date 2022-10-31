Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Рома
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
30.10
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Лион
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Бетис
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.10
Краснодар
Зенит
01
30.10
Спартак
Торпедо
10
30.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
21
30.10
Сочи
Урал
22
29.10
Локомотив
ЦСКА
01
29.10
Ахмат
Ростов
12
29.10
Динамо
Химки
61
28.10
Оренбург
Факел
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

7 ценных активов зимнего трансферного окна РПЛ. Кто из них уйдёт в топ-клуб?

Есть интересные эконом-варианты для «Спартака», «Ростова» и даже для «Зенита».

Ахмат
Сочи
Нижний Новгород
Урал
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА НОВОСТИ / VK.COM/FCORENBURG

Совсем скоро чемпионат мира в Катаре. С конца ноября всё внимание болельщиков будет приковано к главному турниру четырёхлетия. Чемпионат России уйдёт на зимнюю паузу 13 ноября, а вернётся в начале марта. Почти четыре месяца основные новости РПЛ будут касаться трансферов (сроки зимнего окна — 25 января — 22 февраля). Мы очертили круг явных кандидатов на смену команды. Он перед вами.

Владимир Сычевой, «Оренбург»

Источник: РИА "Новости"

Кому может понадобиться: «Зенит», «Ростов», «Краснодар».

26-летний форвард — открытие сезона-2022/2023. Сычевой наколотил 11 голов в 13 матчах и прямо сейчас является лучшим российским бомбардиром чемпионата. Столько же мячей нападающий забил за два сезона Первой лиги, проведя 55 игр. А у трёх вышеперечисленных клубов есть проблемы с форвардами. У «Зенита» не забивает Матео Кассьерра, который пропустил последние матчи из-за травмы. У него ноль голов и три ассиста в 12 играх РПЛ. Таким образом, из стабильно забивающих нападающих у Сергея Семака остался только Иван Сергеев.

В «Краснодаре» из «наконечников» есть только Джон Кордоба. Он оформил 4+2 по системе «гол+пас» в 11 матчах. Что касается «Ростова», то Сычевой мог бы составить конкуренцию Николаю Комличенко, так как Егор Голенков в полной мере это сделать пока не может.

Алексей Каштанов, «Урал»

Источник: Чемпионат.com

Кому может понадобиться: «Ростов», «Краснодар».

Каштанов оформил 5+4 по системе «гол+пас» в 14 матчах РПЛ. Форвард набрал форму в шести последних играх: забил четыре гола и сделал столько же результативных передач. Его полезные действия принесли «Уралу» 10 очков. В Кубке России Каштанов забил «Торпедо» и записал на свой счёт два ассиста с «Сочи». Вряд ли нападающий в состоянии потеснить кого-нибудь в «Зените», но быть игроком ротации в «Ростове» или «Краснодаре» ему по силам. Как показывает пример того же Комличенко, работа с Карпиным многим игрокам идёт в плюс.

Кристиан Нобоа, «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Кому может понадобиться: ЦСКА, «Зенит».

Этим летом Нобоа был близок к переходу в ЦСКА, но сделка сорвалась. Возможно, зимой красно-синие вновь попытаются подписать полузащитника, который забил 10 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах РПЛ. Весной Нобоа стукнет 38, но он, похоже, не стареет и не собирается заканчивать карьеру. Зимой за игрока также может побороться «Зенит». Большое преимущество Нобоа перед Барриосом, Венделом или Кузяевым — эффективность в атаке. И огромный опыт, естественно.

Николай Калинский, «Пари Нижний Новгород»

Источник: РИА "Новости"

Кому может понадобиться: «Динамо».

Калинский — главная звезда нижегородской команды. У 29-летнего опорного полузащитника в конце сезона заканчивается контракт, но будет ли он востребован на рынке сейчас — большой вопрос. Кажется, Калинский тот игрок, который должен быть лидером команды, поэтому его появление в «Зените», «Спартаке» или ЦСКА маловероятно. Но закрепиться в условном «Динамо», где на его позиции играют Даниил Фомин и Лука Гагнидзе, он теоретически способен. Калинский провёл 13 матчей во всех турнирах сезона, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Ванья Дркушич, «Сочи»

Источник: Чемпионат.com

Кому может понадобиться: «Краснодар».

В августе Дркушич продлил контракт с «Сочи» до лета 2025 года, поэтому будущему клубу защитника придётся за него заплатить. Словенец играет в старте «Сочи» и смотрится в центральной линии убедительно. Идеальным вариантом для защитника будет переход в «Краснодар». У Сторожука в центре обороны выходят Егор Сорокин, Кайо, Сергей Бородин и Вячеслав Литвинов, и ни одного из них не назовёшь эталоном стабильности.

Артём Макарчук, «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Кому может понадобиться: «Спартак», «Ростов».

26-летний защитник связан с «Сочи» контрактом до лета 2024 года. Уже во второй половине прошлого сезона его прогресс был очевиден. Кажется, он вписался бы в рисунок «Спартака» или «Ростова». У красно-белых на его позиции играют Мацей Рыбус и Леон Классен, а у Валерия Карпина — Евгений Чернов и Николай Поярков. Глядя на нынешнюю форму Макарчука, можно предположить, что он будет конкурентоспособен в обеих командах. Крайний защитник сыграл во всех матчах этого сезона, кроме одного, и сделал четыре ассиста.

Мирослав Богосавац, «Ахмат»

Источник: РИА "Новости"

Кому может понадобиться: «Спартак», «Ростов».

Богосавац тоже играет слева в обороне и тоже отметился четырьмя результативными передачами в 14 встречах чемпионата. Защитник проводит четвёртый сезон в РПЛ. На его счету 84 матча за «Ахмат». До перехода в грозненский клуб Богосавац стал вице-чемпионом Сербии с «Партизаном» и выиграл Кубок страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь