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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гильермо Абаскаль объяснил, почему возглавил «Спартак»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что возглавил московский клуб из-за перспективности проекта.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Считаю, что футбол должен приносить удовольствие и ассоциироваться с местным клубом из города, в котором вы живете. Я не связываю его с политикой. Подумал, что пора развивать этот проект. Запомнил тот “Спартак”, который обыграл “Севилью” со счетом 5:1, и команду, которая добивалась результатов на европейском уровне. Со стороны я видел это так, но внутри я увидел большой потенциал и насколько он велик в России. Человек, который был спортивным директором, Лука Каттани, также оказал на меня большое влияние. Он дал мне спокойно работать над проектом. Я доволен решением, которое принял», — цитирует Абаскаля Relevo.

«У всех тренеров есть проблемы. “Спартак” прошлый сезон завершил на десятом месте в РПЛ. Коллектив вызвался бороться за титул практически без смены состава. Я не удивлен результатами, потому что у нас сильная рабочая культура, игроки с хорошим футбольным образованием, которые очень уважают свой клуб и своих болельщиков. Это помогло нам добиться результатов. Для меня атмосфера, которую мы создали, является базовой, благодаря чему к моим требованиям привыкают быстрее. Я верю не только в работу тренера, я верю в свой персонал, в ежедневное общение, и благодаря этому сочетанию все происходит быстро. Ожидания становятся выше, но это нормально», — добавил тренер.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом этого года, под его руководством команда провела 17 матчей в Российской премьер-лиге, шесть встреч в Кубке России и матч за Суперкубок страны. При 33-летнем испанском специалисте «красно-белые» одержали 15 побед при трех ничьих и шести поражениях и завершили первую часть сезона РПЛ на втором месте, набрав 36 очков.

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