Аршавин предсказал точный счет матча «Зенит» — «Спартак»

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 (мск).

«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансировано, поэтому и такая разность в результате.

Большой ажиотаж ожидается на матч с «Зенитом», в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч «Ростов» — «Факел».

Что касается Малкома, 8−9 баллов из 10 — его оценка по весне. От него зависит очень много. Лучший ли Малком легионер в истории? Халк или Данни — у них было больше стабильных сезонов.

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побежать «Спартак» со счетом 3:1«, — заявил Аршавин в эфире “Матч ТВ”.