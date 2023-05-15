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21:53 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» сообщили о планах модернизировать домашний стадион

ТАСС, 15 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» начнет работы по реконструкции и модернизации домашнего стадиона команды «Открытие Банк — Арены». Об этом в понедельник «Спорт-Экспрессу» рассказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона. Часть работ начнем этим летом», — рассказал Мележиков.

«Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матч-дэй. Нынешняя система — это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши. Есть планы по реконструкции трибуны С, безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна», — объяснил он.

«Открытие Банк — Арена» вмещает свыше 44 тысяч зрителей. Первый матч на стадионе состоялся 5 сентября 2014 года. В этот день «Спартак» провел товарищескую встречу с сербским футбольным клубом «Црвена Звезда» (1:1).

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