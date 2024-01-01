Интересовавший «Зенит» бразилец Бералдо перешел в ПСЖ

Ранее, по данным бразильских СМИ, Лукасом Бералдо интересовался питерский «Зенит» и предлагал «Сан-Паулу» 18 миллионов евро, но получил отказ. По неофициальной информации, ПСЖ заплатил за защитника 20 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан на 5,5 года. В столице Франции Берардо будет играть под номером 35.

С 2020 года Лукас выступал за «Сан-Паулу». Он провел за основную команду 52 матча и забил 1 гол. В сентябре 2023-го защитник завоевал первый трофей в карьере, выиграв Кубок Бразилии.