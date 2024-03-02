«Спартак» без лидера и тренера сдержал «Зенит». Может, не все так плохо? | Источник: Спорт-Экспресс

Вечный блокбастер

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какого масштаба пламя разгорается всякий раз, когда «Зенит» и «Спартак» играют в Санкт-Петербурге? Нет, даже дети знают, что это принципиальное противостояние, спору нет. Но вы осознаете, насколько высок градус этой игры, если вокруг нее постоянно происходит что-то оглушительно громкое?

Причем всякого рода жесть и сумасшествие почему-то чаще всего привлекают именно матчи этих команд на Неве. Вспомните последние игры: то у стадиона задерживают болельщиков, то фанаты устраивают массовую драку на трибунах, то это же делают футболисты, то Леонид Федун назовет «Зенит» «дутым чемпионом». Легендарные 1:7 и позорные 0:4 в дебютном матче Гильермо Абаскаля — тоже события последних лет. А предыдущая битва Петербурга и Москвы вообще обернулась для «Зенита» золотым матчем с захватывающим сюжетом.

Проще говоря, и сейчас стоило чего-то ожидать. И это что-то произошло еще за два дня до стартового свистка: лидер «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ и не смог прилететь в Россию. Думаю, если вы читаете этот текст, то причины и последствия этого вам объяснять излишне. Поэтому сосредоточимся исключительно на игре.

Секретная подготовка

Тем более что и за пределами «дела Промеса» творилось много интересного. «Зенит», оскорбленный зимовкой на втором месте, серьезно усилился в трансферное окно и намеревался уже в субботу если не вернуться на вершину, то продемонстрировать конкурентам свои амбиции. Настолько мотивированного «Зенита» в этом сезоне еще не было — похмелье, вызванное получением второй звезды на эмблему, точно прошло, и сине-бело-голубые жаждут новых титулов.

О серьезности намерений петербургской команды говорит не столько факт ударно проведенной трансферной кампании, сколько последние полторы недели. «Зенит» никогда при Сергее Семаке не закрывал от сторонних глаз все товарищеские матчи целого сбора, а тут сделал это. Клуб официально даже не объявлял названия команд, с которыми встречался, не говоря уже об исходах встреч. И это поразительно, ведь Семак неоднократно повторял, что результаты контрольных матчей для него не имеют никакого значения. Вот так серьезно «Зенит» отнесся к рестарту сезона и, в частности, встрече со «Спартаком».

Адамов в основе, Педро — в запасе

Тем любопытнее было взглянуть на невскую команду спустя две с лишним недели после последнего открытого товарищеского матча. Даже стартовый состав угадать было сложно, ведь за такой срок могло измениться многое — например, могли появиться травмированные, Семак о состоянии футболистов все это время не говорил.

К счастью для «Зенита», к матчу со «Спартаком» все подошли здоровыми. Но без сюрпризов в основе не обошлось: прекрасно выглядевший на сборах 18-летний Педро из-за лимита уступил место на левом фланге Мостовому, а в воротах у хозяев появился Адамов.

Внезапный отъезд Абаскаля

У «Спартака» в стартовом составе вышла пара Соболев — Угальде, которая на сборах вместе не сыграла ни минуты. А еще в день игры выяснилось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль решил уехать в Москву: испанец был дисквалифицирован, поэтому решил, что из дома управление командой будет эффективнее, чем с трибуны. Этот ход поняли, мягко говоря, не все.

На бумаге для «Зенита» все выглядело идеально: соперник с кучей текущих проблем и чудовищной историей матчей в Санкт-Петербурге, так что нужно лишь надавить на пару (из множества) больных точек. Но при таких вводных легко недооценить противника, да и сам оппонент осознавал всю сложность ситуации и готовился к матчу соответствующе.

Невская команда предсказуемо владела мячом больше и пыталась атаковать позиционно. Под этот матч Семак даже подготовил особый дебют, как в шахматах — при игре от ворот Барриос опускался к центральным защитникам, а Марио Фернандес и Дуглас Сантос уходили почти в линию к форвардам. Это позволяло «Зениту» получать больше вариантов впереди, но при этом делало его уязвимым к контрвыпадам гостей.

Спасение Хлусевича

Абаскаль, к удивлению, не стал изобретать велосипед, хотя он склонен к этому — особенно в матчах против «Зенита». «Спартак» играл просто, но не значит «плохо»: красно-белые дисциплинированно и спокойно оборонялись, понимая, что им придется долго действовать вторым номером. Никакого авантюризма.

Правда, «Зенит» все равно в первом тайме подобрался к голу ближе: еще в начале встречи Дуарте в борьбе чуть не срезал мяч в свои ворота, однако Хлусевич спас «Спартак», выбив мяч с линии.

Сине-бело-голубые были опасны при стандартных положениях: они показали, чем занимались на заключительном закрытом сборе. Теперь главным по угловым в «Зените» стал Артур, а под «Спартак» хозяева подготовили несколько розыгрышей, но они ни к чему не привели. Если не считать удара Дуарте по своим, то наиболее острый момент был у того же Артура — на 34-й минуте он замыкал фланговую подачу головой, но Максименко сыграл блестяще.

Последнее слово Игнатова

Первый тайм сложно было назвать бодрым, но и скучным тоже. Команды понимали, что им необходимо больше атаковать, и занялись исправлением ситуации уже на стартовых минутах. Вторая половина игры началась с опасных ударов Кассьерры и Угальде — казалось, это был тизер зрелищной 45-минутки.

Событий во втором тайме действительно было больше, хотя и не намного. Сильно прибавил «Спартак»: гости осознали: что с этим «Зенитом» можно играть, поэтому стали смелее идти вперед. До перерыва у красно-белых не было такого настырного прессинга — очевидно, что в раздевалке они получили удаленные указания от главного тренера и прибавили в этом компоненте.

Особенно ярким выдался отрезок после 70-й минуты, когда Мартинс пытался пробить через себя, Зиньковский метил в дальний, Медина мог реализовать штрафной, а Бабич едва головой не замкнул навес с углового. Кроме того, после одной очень перспективной контратаки «Зенит» выручил вернувшийся в штрафную Педро.

Сине-бело-голубые на удивление беззубо провели второй тайм в атаке, хотя в концовке у ворот Максименко возникла вспышка: сперва Вендел перехватил мяч у Пруцева, но Мостовой не дотянулся до подачи бразильца, а следом Кассьерра чуть не реализовал прострел.

Впрочем, последнее слово все равно осталось за гостями: на исходе добавленного времени Игнатов зрячим ударом издали едва не попал в угол. 0:0 — вряд ли кто-то ожидал именно такого результата от этой встречи, но таков уж российский футбол. Ничья оставляет «Зенит» вторым, а «Спартак» получает серьезную психологическую подпитку. Если красно-белые даже без лидера и тренера способны на такое, то, может, не все так плохо?