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22:14 (мск), источник: Sport24

Губерниев назвал лучшего в матче «Зенит» — «Спартак»: «Соответствует мировым стандартам»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в 19-м туре российской Премьер-Лиги.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Дерби двух столиц завершилось безголевой ничьей 0:0.

«Ну, поборолись! “Зенит” — “Спартак”! Футбол! А ведь я футбольный обозреватель! Итак… Лучшим в игре был Карасев. Вот чья работа соответствует лучшим мировым стандартам! Остальных — с весной! “Спартак” надо поздравить. С такими проблемами не проиграть в гостях самому “Зениту”! Там все и радовались. Что касается “Зенита”, то в центре поля все явно перестраивается. И “Спартак” для себя сейчас очень вовремя пересекся с этой перестройкой», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ (37 очков), «Спартак» находится на 4−5-й позициях (31 балл).

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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