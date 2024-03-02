Губерниев назвал лучшего в матче «Зенит» — «Спартак»: «Соответствует мировым стандартам»

«Ну, поборолись! “Зенит” — “Спартак”! Футбол! А ведь я футбольный обозреватель! Итак… Лучшим в игре был Карасев. Вот чья работа соответствует лучшим мировым стандартам! Остальных — с весной! “Спартак” надо поздравить. С такими проблемами не проиграть в гостях самому “Зениту”! Там все и радовались. Что касается “Зенита”, то в центре поля все явно перестраивается. И “Спартак” для себя сейчас очень вовремя пересекся с этой перестройкой», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.