Соболев объяснил реакцию на замену в матче с «Зенитом»

«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби “Спартак” в себе, а не себя в “Спартаке”, — написал Соболев в своем Telegram-канале.