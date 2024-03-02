Соболев объяснил реакцию на замену в матче с «Зенитом»

В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Покинувший на 72-й минуте поле Соболев после замены сразу ушел в подтрибунное помещение.
«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби “Спартак” в себе, а не себя в “Спартаке”, — написал Соболев в своем Telegram-канале.