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23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев объяснил реакцию на замену в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что его резкая реакция на замену в матче с петербургским «Зенитом» была связана с его уровнем игры, которым он остался недоволен.

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В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Покинувший на 72-й минуте поле Соболев после замены сразу ушел в подтрибунное помещение.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби “Спартак” в себе, а не себя в “Спартаке”, — написал Соболев в своем Telegram-канале.

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