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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

De Telegraaf: органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил криминальный журналист Джон ван ден Хеувел газете De Telegraaf.

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De Telegraaf: органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса | Источник: Чемпионат.com

"Я знаю, что органы юстиции Нидерландов действительно работают за кулисами, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что люди меньше всего хотят оскорбить Дубай. Это вызывает серьёзные опасения.

Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осуждён, но всё это происходит очень медленно и вяло. А если Дубай заявит: «Мы позволим ему вернуться в Москву», чего стоит такой договор об экстрадиции? Тогда его можно смело отправлять в мусорное ведро", — приводит слова журналиста De Telegraaf.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

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