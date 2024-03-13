De Telegraaf: органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса | Источник: Чемпионат.com

"Я знаю, что органы юстиции Нидерландов действительно работают за кулисами, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что люди меньше всего хотят оскорбить Дубай. Это вызывает серьёзные опасения.

Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осуждён, но всё это происходит очень медленно и вяло. А если Дубай заявит: «Мы позволим ему вернуться в Москву», чего стоит такой договор об экстрадиции? Тогда его можно смело отправлять в мусорное ведро", — приводит слова журналиста De Telegraaf.