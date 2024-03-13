Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
Волгарь
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
Родина
Урал
Футбол. Кубок России
20:15
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Лутон Таун
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСВ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» сообщили, что Промес пока не вернется в Россию

Задержанный в Дубае нападающий «Спартака» Квинси Промес пока не вернется в Россию. Рассмотрение препятствующих этому обстоятельств займет некоторое время.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

29 февраля Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда не пустили в самолет со «Спартаком» из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — приводит слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

В конце января прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет колонии за контрабанду наркотиков. 14 февраля суд Амстердама приговорил нападающего красно-белых к шести годам тюрьмы. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. Летом 2023 года футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, в общей сложности игрок «Спартака» приговорен к 7,5 годам заключения.

В сезоне-2023/24 Промес провел в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.

 Зарема: Уволить Ивича — самодурство. Назначить в «Спартак» — еще большее
В «Спартаке» сообщили, что Промес пока не вернется в Россию
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь