В «Спартаке» сообщили, что Промес пока не вернется в Россию

29 февраля Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда не пустили в самолет со «Спартаком» из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — приводит слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

В конце января прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет колонии за контрабанду наркотиков. 14 февраля суд Амстердама приговорил нападающего красно-белых к шести годам тюрьмы. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. Летом 2023 года футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, в общей сложности игрок «Спартака» приговорен к 7,5 годам заключения.

В сезоне-2023/24 Промес провел в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.