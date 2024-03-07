Квинси Промес выпустил новую песню

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29 февраля Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда не пустили в самолет со «Спартаком» из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

В аккаунте футболиста, на одном из музыкальных стриминговых сервисов, а также на YouTube, появилась песня под названием 100 Stones («100 камней»). Промес исполняет композицию на английском и нидерландском языках. В ней есть такая фраза: «Люди говорят, что поддерживают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

В конце января прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет колонии за контрабанду наркотиков. 14 февраля суд Амстердама приговорил нападающего красно-белых к шести годам тюрьмы. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. Летом 2023 года футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, в общей сложности игрок «Спартака» приговорен к 7,5 годам заключения.

В сезоне-2023/24 Промес провел в РПЛ 17 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.