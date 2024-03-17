Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Байер
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Клермон Фут
Гавр
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Метц
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Верона
Милан
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Альмерия
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Бетис
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» намерен обсудить будущее Алипа с его агентами

Летом этого года представители агентства Player Career Management, которое работает с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, проведет встречу с руководством «Зенита» относительно его будущего, передают Vesti.kz.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством “Зенита” о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством “Зенита”, на что они ответили: “Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать”.

Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану», — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.

На данный момент Алип провел за «Зенит» 50 матчей во всех турнирах и заработал 6 желтых карточек. Его нынешний контракт с российским клубом истекает в июне 2025 года.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь