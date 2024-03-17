«Зенит» намерен обсудить будущее Алипа с его агентами

«В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством “Зенита” о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Договорились об этом с руководством “Зенита”, на что они ответили: “Хорошо. Давайте встретимся и будем разговаривать”.



Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану», — сообщили Sport24 в агентстве Player Career Management.