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12:56 (мск), источник: Sport24

В «Оренбурге» ответили на слова Адамова о том, что розовая форма команды — «несерьезно для мужиков»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова Арсена Адамова, назвавшего несерьезным для мужиков розовый цвет команды.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
В «Оренбурге» ответили на слова Адамова о том, что розовая форма команды — «несерьезно для мужиков» | Источник: Sport24

Адамов является игроком «Зенита», а выступает на правах аренды за «Оренбург».

«Арсену не нравится наш розовый комплект формы? Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Тем более, мы в ней не так часто играли, да еще и в ней одержали домашнюю победу над “Зенитом”. Счастливая форма, получается!

В этом году еще пару игр в ней сыграем, так что пускай Адамов не переживает. Если останется в “Оренбурге” на полноценной основе, то уберем розовую форму. Так ему и передайте! Эта форма была связана с розовым свитером Марцела Лички, захотели подхватить эту тему. А если Арсен останется, то, блин, придется поменять розовый на зеленый, сделаем форму в цвет флага Чечни. Арсен же чеченец, поэтому насчет цвета формы мы лично с ним договоримся», — сказал Андреев корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.

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