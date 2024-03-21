В «Оренбурге» ответили на слова Адамова о том, что розовая форма команды — «несерьезно для мужиков»

«Арсену не нравится наш розовый комплект формы? Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Тем более, мы в ней не так часто играли, да еще и в ней одержали домашнюю победу над “Зенитом”. Счастливая форма, получается!



В этом году еще пару игр в ней сыграем, так что пускай Адамов не переживает. Если останется в “Оренбурге” на полноценной основе, то уберем розовую форму. Так ему и передайте! Эта форма была связана с розовым свитером Марцела Лички, захотели подхватить эту тему. А если Арсен останется, то, блин, придется поменять розовый на зеленый, сделаем форму в цвет флага Чечни. Арсен же чеченец, поэтому насчет цвета формы мы лично с ним договоримся», — сказал Андреев корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.