В «Оренбурге» ответили на слова Адамова о том, что розовая форма команды — «несерьезно для мужиков»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова Арсена Адамова, назвавшего несерьезным для мужиков розовый цвет команды.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова Арсена Адамова, назвавшего несерьезным для мужиков розовый цвет команды.
Адамов является игроком «Зенита», а выступает на правах аренды за «Оренбург».
«Арсену не нравится наш розовый комплект формы? Нормальный цвет, мужской, ха-ха! Тем более, мы в ней не так часто играли, да еще и в ней одержали домашнюю победу над “Зенитом”. Счастливая форма, получается!
В этом году еще пару игр в ней сыграем, так что пускай Адамов не переживает. Если останется в “Оренбурге” на полноценной основе, то уберем розовую форму. Так ему и передайте! Эта форма была связана с розовым свитером Марцела Лички, захотели подхватить эту тему. А если Арсен останется, то, блин, придется поменять розовый на зеленый, сделаем форму в цвет флага Чечни. Арсен же чеченец, поэтому насчет цвета формы мы лично с ним договоримся», — сказал Андреев корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.