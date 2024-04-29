Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон | Источник: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Неужели дождались настоящей чемпионской гонки? Той, которой не видели последние годы. «Зенит» был на голову выше всех и играл с соперниками как хотел. Только кто-то собирался подумать, что способен соревноваться с гегемоном, как тут же получал жесткий ответ на футбольном поле. Часто в очном противостоянии. «Зенит» (Рио-де-Жанейро) действовал по бразильской системе, забивая любому столько, сколько хотел.

Совсем недавно казалось, что история повторяется. «Динамо», подобравшееся к лидирующему тандему, проиграло три раза подряд. «Краснодар» сменил тренера, делавшего ставку на результат, на романтика, а потом безропотно проиграл «Зениту» дома. Какая уж тут борьба?

Но все же нынешний сезон действительно особенный. Не столько сильны соперники, сколько не в своей тарелке сам питерский клуб. Мы с самого начала чемпионата отмечали, что ему не хватает запаса прочности, что победы вполноги, как раньше, к команде уже не приходят, приходится показывать свой максимум, чтобы обыгрывать соперников. А порой и это не приносит успеха.

Как, например, в случае с сегодняшним поражением от «Динамо». Отступать сине-бело-голубым было уже некуда. После поражения от «Рубина» обязательно нужна была сатисфакция. Тем более что «Краснодар» совсем рядом — в одном балле. Чемпионский «Зенит» обязан был разорвать бело-голубых. Показать, кто в российском доме хозяин. Уничтожить соперника.

В итоге у ворот Шунина был фактически только один по-настоящему голевой момент, когда голкипер выручил команду после стандарта. Даже у москвичей можно вспомнить больше опасных эпизодов. А главное, что свой шанс они подкараулили (как же хорош в этом сезоне Тюкавин!), после чего спокойно отбились от навала гостей. Болельщикам бело-голубых даже нервничать не пришлось в концовке — настолько легко справлялась защита.

Этот «Зенит» дает все шансы соперникам прервать чемпионскую серию из пяти побед подряд. Надо только, чтобы нашлось кому подхватить знамя. «Краснодар» завтра в Самаре может выйти на первое место с отрывом в два очка. «Динамо» позади «Зенита» в трех — нас ждут четыре жарких финишных тура.

Дождались.