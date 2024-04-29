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10:25 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» в матче с «Крыльями Советов» попробует выйти на первое место в РПЛ

Краснодарцы занимают второе место, набрав 49 очков, у лидирующего петербургского «Зенита» в активе 50 очков.

Краснодар
Крылья Советов
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Оренбург
Сочи
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 апреля. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Солидарность-Арене» в Самаре.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 26, 29.04.2024, 13:00

Крылья Советов-Краснодар-

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. По итогам матча команда может обогнать идущий на первой строчке петербургский «Зенит», который в воскресенье в гостях уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1. Петербургский клуб имеет в активе 50 очков. «Крылья Советов» идут на шестой позиции, самарцы набрали 39 очков.

В беседе с ТАСС двукратный чемпион СССР Александр Мостовой отметил, что для краснодарцев игра может стать сложной с психологической точки зрения. «Теперь, после осечки “Зенита”, все в их руках, они могут вновь возглавить таблицу, — сказал он. — Конечно, это будет на них давить психологически, потому что у команды пока нет опыта побед в таких турнирах. Сложно предугадать победителя матча, обе команды неплохо играли в последнее время, каждый решает свои задачи».

В этом сезоне команды сыграли один матч. В первом круге РПЛ «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Матч 26-го тура чемпионата России начнется в 13:00 мск.

«Рубин» примет «Урал», «Ростов» сыграет с «Оренбургом»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 26, 29.04.2024, 15:15

Рубин-Урал-

В другом матче игрового дня казанский «Рубин» примет екатеринбургский «Урал». «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Урал» с 24 очками расположился на 14-й позиции, екатеринбургский клуб не смог выиграть четыре из пяти последних встреч. В этом сезоне команды провели три встречи, одну в рамках РПЛ и две на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Рубин» одержал две победы, «Урал» выиграл одну игру в кубке. Матч начнется в 15:15 мск.

В следующей игре «Сочи» примет воронежский «Факел». Обе команды борются за сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата страны. «Сочи» занимает последнее, 16-е место, имея в активе 19 очков, а «Факел» идет на 13-й строчке, набрав 26 очков. В прошлом туре 14 игроков «Сочи» отправились перед игрой с грозненским «Ахматом» (0:2). Как сообщил журналистам президент РПЛ Александр Алаев, клуб писал обращение о переносе матча, однако сделать это было невозможно из-за отсутствия соответствующих полномочий у лиги. Позже Алаев в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация не помешает проведению матча между «Сочи» и «Факелом».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 26, 29.04.2024, 17:30

Сочи-Факел-

В воронежском клубе на этой неделе произошли изменения в тренерском штабе: 26 апреля команду по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Сергей Ташуев, который работал в «Факеле» с сентября 2023 года. Его сменил Игорь Черевченко, приводивший московский «Локомотив» к победе в Кубке России. В этом сезоне «Сочи» дважды обыграл «Факел» в кубке страны, но уступил в чемпионате. Встреча начнется в 17:30 мск.

Игровой день завершится матчем, в котором «Ростов» сыграет дома с «Оренбургом». «Ростов» идет на восьмой позиции, имея в активе 37 очков, а «Оренбург» расположился на 14-й строчке, набрав 26 очков. Единственный матч команд в этом сезоне завершился вничью со счетом 1:1. Матч начнется в 19:45 мск.

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