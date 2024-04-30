Хиддинк: «Продлить контракт с Семаком — мудрое решение. Он был очень умным игроком»

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший! Семак — приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» — сказал Хиддинк «СЭ».