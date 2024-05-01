Легендарный тренер «Зенита» выдвинул обвинение Семаку | Источник: Газета.Ру

По его мнению, российскому тренеру стоит сосредоточиться на их развитии.

«В этом сезоне нет такой доминационной игры, как раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребятах», — заявил Петржела.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.