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10:11 (мск), источник: Газета.Ру

Легендарный тренер «Зенита» выдвинул обвинение Семаку

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью Metaratings заявил, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак не доверяет молодым воспитанникам академии.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Легендарный тренер «Зенита» выдвинул обвинение Семаку | Источник: Газета.Ру

По его мнению, российскому тренеру стоит сосредоточиться на их развитии.

«В этом сезоне нет такой доминационной игры, как раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребятах», — заявил Петржела.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

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