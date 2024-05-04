«Зенит» поздравил Бакаева с победой в Кубке лиги ОАЭ в составе «Аль-Вахды»

Напомним, в финале этого соревнования единственный гол в матче забил центральный защитник Лукас Пимента. Бакаев появился на поле на 75-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.